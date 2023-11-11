Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı  

Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Panikleyen vatandaşlar masala ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu.
Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.