Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek. En yüksek ise 26 derece olacak. Gün boyu yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: