11 Kas 2023 - 08:36- Gündem

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı? mask
Haber albümü için resme tıklayın

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de bugün hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşecek. En yüksek ise 26 derece olacak. Gün boyu yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
# Hava durumu, Meteoroloji, yağış

11 Kas 2023 - 08:36 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.790.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL