Yeşil Siyahlılar Pazar günü iç sahada kazanamama şanssızlığını kırarak, kardeş Çorum karşısında şov yapmaya hazırlanıyor. Taraftarın ilgisi yoğun. 20 bin kişi bekleniyor. Çalışmalar dün sona erdi. Bugün kamp başlıyor. Yarın 19.00’da başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçın biletlerine yoğun ilgi var. İç sahadaki son iki maçta da berabere kalan Yeşil Siyahlılar, taraftarını üzmek istemiyor. Göztepe’yi 1-0 yenip cehennemden adeta 6 puanlık kazanç sağlayan Körfez, Pazar günü kazanarak Eyüpspor’un takılmasını bekliyor. Bir ay sonra deplasmanda oynanacak Sakarya maçına rahat gitmek istiyor.
11 Kas 2023 - 08:40- Spor
YARIN ALİKAHYA’YA 20 BİN KİŞİLİK AKIN VAR
15 yıl sonra 1.Lig’den hızla Süper Lig’e koşan Kocaelispor, son 9 maçta hiç yenilmeyerek rekora koşarken, lider Eyüpspor’un da en ciddi rakibi olmuş durumda. Pazar günkü Çorumspor iç saha maçına 20 bin kişi bekleniyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.