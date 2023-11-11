YARIN ALİKAHYA’YA 20 BİN KİŞİLİK AKIN VAR

Yeşil Siyahlılar Pazar günü iç sahada kazanamama şanssızlığını kırarak, kardeş Çorum karşısında şov yapmaya hazırlanıyor. Taraftarın ilgisi yoğun. 20 bin kişi bekleniyor. Çalışmalar dün sona erdi. Bugün kamp başlıyor. Yarın 19.00’da başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçın biletlerine yoğun ilgi var. İç sahadaki son iki maçta da berabere kalan Yeşil Siyahlılar, taraftarını üzmek istemiyor. Göztepe’yi 1-0 yenip cehennemden adeta 6 puanlık kazanç sağlayan Körfez, Pazar günü kazanarak Eyüpspor’un takılmasını bekliyor. Bir ay sonra deplasmanda oynanacak Sakarya maçına rahat gitmek istiyor.