11 Kas 2023 - 08:47- Asayiş G: 11 Kas 2023 - 08:50

Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhitini depremzede yakınları yakaladı!

Hatay'da yaşanan depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhidi Mehmet Özat, Ankara’da gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Ankara Bilkent Center AVM’nin açık otopark kısmında Hatay’da yaşanan depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhidi Mehmet Özat’ın bulunduğu ihbarı üzerine zaman kaybetmeksizin olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini gözaltına aldı. Mehmet Özat’ı depremzede yakınlarının tanıdığı ve yakalanması için polise ihbar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Özat gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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11 Kas 2023 - 08:47 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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