Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Ankara Bilkent Center AVM’nin açık otopark kısmında Hatay’da yaşanan depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhidi Mehmet Özat’ın bulunduğu ihbarı üzerine zaman kaybetmeksizin olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini gözaltına aldı. Mehmet Özat’ı depremzede yakınlarının tanıdığı ve yakalanması için polise ihbar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Özat gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
11 Kas 2023 - 08:47- Asayiş Güncelleme: 11 Kas 2023 - 08:50
Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhitini depremzede yakınları yakaladı!
Hatay'da yaşanan depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhidi Mehmet Özat, Ankara’da gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.