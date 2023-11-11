Kocaeli'nin 8 ilçesinde elektrik kesintisi!

SEDAŞ tarafından bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 11 Kasım 2023 Cumartesi günü Karamürsel, Gölcük, Kartepe, Dilovası, Kandıra, Körfez, İzmit, Başiskele ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

İlçe Mahalle Cadde-Sokak Planlanan Tarih Başlama Saati Bitiş Saati KARAMÜRSEL AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ 11.11.2023 10:00 17:30 GÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, KARSIBASI, KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. 11.11.2023 09:00 17:00 GÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1104., 1105. SK., 1106., 1137., 1142., 1144., 1148., CİHAN CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. 11.11.2023 09:30 17:30 KARTEPE BALABAN, SUADİYE BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK. 11.11.2023 09:00 17:00 DİLOVASI ELBIZLI, ELBİZLİ 3610., 3620., 3620. SK., 3630., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, MANİ SK., PARK SK. 11.11.2023 09:00 12:00 DİLOVASI TEPEMANAYIR 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., DEDE SK., MEVLANA SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK 11.11.2023 13:00 15:00 KANDIRA AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, TEPEKÖY MEVKII 11.11.2023 09:00 17:00 KARTEPE ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE BALIM SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD, ÇINAR EVLERİ CD., DÖNEL SK., FINDIK SK., GÜLŞEHİR SK., KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO 11.11.2023 14:00 14:30 KARTEPE BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE AHATLI SK., ÇEPNI CD., HEYREK, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL, SÖĞÜTLÜK, VILLA 11.11.2023 09:00 09:30 KARTEPE ÇEPNİ, SUADİYE ACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇAKIRPINAR SK., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK 11.11.2023 09:30 14:00 KÖRFEZ KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 11.11.2023 09:00 17:00 GÖLCÜK ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1051. SK., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD, ULASLI KAZIM KARABEKIR 11.11.2023 10:00 14:00 İZMİT TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE ATA, AZIZE, CEM SK., EMEKÇI, GÜLŞEN SK., GÜVENLİK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAASLAN SK., MUTLULUK SK., OKSAN, ORUÇ, ÖZ AYDIN SK., SERT, ŞEHİT FAZLI KARABULUT SK. 11.11.2023 09:00 17:00 BAŞİSKELE VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ BAŞYİĞİT CD., D-130 YAN YOL CD, FAKÜLTE, GEDİK SK., MEMNUN, SEYİD CD. 11.11.2023 09:00 13:00