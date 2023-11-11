5 bin TL'lik ikramiye hesaplarda!

NTV'de yer alan bilgilere göre, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği 5 bin TL'lik 100. Yıl ikramiyesi bugün hesaplara yattı.
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:
17,18, 19 olanlar için 11 Kasım
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım
5 bin TL'lik ikramiye çalışmayan emeklileri kapsıyor.
Milliyet'in haberine göre, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Ölüm aylığı alanlar hissesi oranında alacak, eşi ölmüş dul ve yetim aylığı alanlar hissesi oranında alacak yani eş ve çocuk varsa yüzde 50, çocuklara yüzde 25 şeklinde olacak” dedi.
Yılmaz "Bir de birçok dosyada gelir ve aylık alanlar var, onların hesaplaması da farklı olacak. Birden fazla dosyada maaş alanlar yani arkada kalan dul, yetim hem babadan hem de eşinden alıyor. Bu maaşlarla alakalı orada en yüksek rakam baz alınacak o hisse oranında verilecek” diye konuştu.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Emekli çalışıyor ve SGK'da girişi yoksa burada aldığı 5 bin TL'lik ikramiye geri tahsil edilecek. Ola ki yersiz olduğu tespit edilirse sigortalı olarak çalışmıyorsa emekli olmuş şu an ki alacağı maaştan yüzde 25 kesinti yapılarak geri alınacak ve 15 Kasım’da maaşlarda ikramiye görülecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sözde Emekli̇ Yaa Hak - İKRAM İYE DEĞİL SADAKA REİS SANKİ CEBİNDEN VERİYOR BİZ 25 YIL PRİM ÖDEDİK ŞU ANDA DEVLETE ÖDENEN SSK PRİM AYLIK 5 BİN TL DÜŞÜNSENE DAHA 30 YIL ÖDENECEK.... KÜÇÜK BİR HESAP YAPIN EMEKLİ MAAŞI 30 BİN DEN AŞŞAĞI OLMAMALI BU HAKKIMIZ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.