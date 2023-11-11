Ekran bağımlısı olmayın

Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Neredeyse herkes bu teknolojilerin bağımlısı haline geldi. 7’den 70’e onlarsız bir günümüz bile geçmiyor. Yapılan araştırmalara göre internet, tablet ve oyun bağımlılığı bir süre sonra madde veya diğer bağımlılıklarda görülen özelliklerle benzerlik gösteriyor. 10 aileden 8’i çocuklarda teknoloji bağımlılığı konusunda dert yanıyor ve çözüm arayışında.

Araştırmalara göre Türkiye’de internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022’de yüzde 85 iken 2023’te bu oran yüzde 87.1’e çıktı. 2023 yılı içinde Türkiye’deki internet kullanıcıları günde ortalama 7 saat 30 dakikasını internette geçiriyor. Yüzde 73.1’i aktif olarak sosyal medya kullanıyor.

DİKKAT EKSİKLİĞİ

Özellikle çocuk ve ergenlerde ekran süresi uzadıkça dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda çocukların daha obsesif düşüncelerinin olması, daha kaygılı ve içe dönük olması, sosyal kaygılarının artması ve özgüveninin düşmesi gibi birçok durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, 18 aydan küçük bebekler hiçbir şekilde ekran karşısında vakit geçirmemeli. 18-24 aylık çocuklar, yalnızca yüksek kaliteli eğitici içeriğe sahip olan ve aileyle izlenen ekran sürelerine maruz bırakılabilirler. 6 yaşından büyük çocuklar için ekran süresi daha esnek hale gelebilir ancak ebeveynlerin, çocukların ekran kullanımını düzenlemeye ve ekranlardaki içeriği izlemeye dikkat etmesi gerekiyor.

ÇOCUĞA TEHLİKELERİ ÖĞRETİN

Uzmanlara göre, internet ve tablet kullanımı, okulla, ödevle, işle ilgili bir konu üzerinde olmadığı sürece, günde 2-3 saati geçmemeli. Çocuklar bazen sosyal medyada gördükleri insanlarla kendilerini karşılaştırabilmekte, yaşadıkları hayatı beğenmeme, yaşam doyumunun azalması, kendini beğenmeme gibi durumlarla karşılaşma çok yaygın. Çocuğunuz kendi başına internette dolaşmaya uygun yaşa geldiğinde, bu platformun tehlikelerini de bilmeli. İnternette karşılaşabileceği zorbalıklar, gizlilik ayarları, kişisel bilgilerini paylaşmanın tehlikeli sonuçları, belge/video indirmek ve intihalin ne demek olduğunu öğrenmiş olmalı ve buna göre hareket etmeli.

Çocuğunuzla önceden anlaşarak bir zaman limiti koyun ve bu limitin aşılmasına izin vermeyin. Telefonları ve oyun oynayabileceği diğer aletleri yatak odasının dışında tutun. Çocuğunuzu sanatsal ve kültürel hobilere, egzersize ve fiziksel aktiviteye yönlendirin. Teknolojik cihazlara ulaşım yeri ailenin ortak kullanım alanı olmalı.

Kaynak: cumhuriyet