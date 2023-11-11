UNICEF’ten Gazze uyarısı: 1 milyon çocuk uçurumun kenarında

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta kuzey kesim olmak üzere Gazze Şeridi’nin tamamında sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi ve hizmet verilemiyor olmasının çocukların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinin pek çok saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerde yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri dışında son 24 saattir hizmet verilemediğine işaret edildi.Açıklamada, Gazze’nin kuzey kesiminde başka çocuk hastanelerinin de gerek yakıt sıkıntısı gerekse saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı aktarıldı.UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr’un ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze’deki çocukların yaşama hakkının ellerinden alındığı kaydedildi. Hudr’un, “Gazze’deki çocuklar, özellikle de kuzeydekiler uçurumun kenarında. Gazze’nin kuzeyinde hala binlerce çocuk var. Bu çocukların gidecek hiçbir yeri yok ve büyük tehlike altındalar. Çocuk sağlığı tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması, yakıt ve tıbbi malzeme temininin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri aktarıldı.