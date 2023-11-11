Kocaeli’ye devasa tenis kompleksi! 60 milyonluk teklif...

Büyükşehir, İzmit Tenis Spor Tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Yapılacak tenis kortları için ihale düzenlendi. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda elektronik yöntemle yapılan ihaleye bu defa 5 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 48 milyon 102 bin 839 lira 17 kuruş oldu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

KAPALI VE AÇIK KORTLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak tenis spor tesisi şehrin dinamiğini arttıracak. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen tesisin 16 bin 813 metrekare alana yapılması planlandı. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı 1256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha bulunacak. Çalışmalaar sözleşmelerin imzasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. Spor tesisi yer tesliminden sonra yaklaşık 150 günde tamamlanacak.

İHALEYE VERİLEN TEKLİFLER

1-Yazar Bilişim Elektronik İnşaat 48 milyon 102 bin 839,17 TL

2-Ay Taş İmalat İnşaat 54 milyon 929 bin 456,29 TL

3-NRS İnşaat Gıda Lojistik Sanayi 59 milyon 600 bin TL

4-Atlasbk İnşaat Taahhüt Gıda 60 milyon 891 bin 320 TL

5- Mabeyn İnş. Emlak Tekstil Otomotiv San.

ve Halı Medikal Temizlik İnşaat Ortaklığı 61 milyon 215 bin TL