Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası kararıyla artık Kocaeli'de okullarda İsrail'e ait ürünler satılmayacak.Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık alınan bu karar nedeniyle Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'e teşekkür etti. Yaşlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" Kocaeli sınırları içerisinde okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin satılmaması kararı alarak ülke genelinde Boykot kararına en güzel şekilde destek veren Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Akmanşen ve Kocaeli Esnafına teşekkür ederiz.."
11 Kas 2023 - 09:43- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2023 - 09:49
Kocaeli'de okul kantinlerinde İsrail ürünleri satılmayacak!
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası kararıyla artık Kocaeli'de okullarda İsrail'e ait ürünler satılmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.