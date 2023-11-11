Koç batarya yatırımından vazgeçti

Koç Holding, ABD’li Ford Motor ve Güney Koreli LG Energy şirketleriyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı batarya hücre fabrikası yatırımından vazgeçti.
Holding tarafından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak “mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.
Koç Holding tarafından dün akşam KAP’ta yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Koç Topluluğu’nun katılımı ile Ford Motor Company (‘Ford’) ve LG Energy Solution, Ltd. (‘LGES’) tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21.02.2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.
Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir.”
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.