Kocaeli, takımını yalnız bırakma!

15 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek yoluna devam eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Hafta boyunca çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşil - Siyahlılar, bu akşam gerçekleştirecekler antrenman ile çalışmalarını noktalayacak. Öte yandan İzmir’i, İzmit’e çeviren taraftarlarımız da Çorum FK maçı için yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar satılan bilet sayısı 8 bini geçti. Maç saatine kadar bu sayının 15 bini bulması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.