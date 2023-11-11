Kocaeli, takımını yalnız bırakma!

15 BİN KİŞİ BEKLENİYOR



Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek yoluna devam eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Hafta boyunca çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşil - Siyahlılar, bu akşam gerçekleştirecekler antrenman ile çalışmalarını noktalayacak. Öte yandan İzmir’i, İzmit’e çeviren taraftarlarımız da Çorum FK maçı için yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar satılan bilet sayısı 8 bini geçti. Maç saatine kadar bu sayının 15 bini bulması bekleniyor.