11 Kas 2023 - 09:56- Spor

Kocaeli, takımını yalnız bırakma!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Liderlik yarışında bulunan temsilcimizin bu kritik maçına katılımın yoğun olması bekleniyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaeli, takımını yalnız bırakma! mask

15 BİN KİŞİ BEKLENİYOR


Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek yoluna devam eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Hafta boyunca çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşil - Siyahlılar, bu akşam gerçekleştirecekler antrenman ile çalışmalarını noktalayacak. Öte yandan İzmir’i, İzmit’e çeviren taraftarlarımız da Çorum FK maçı için yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar satılan bilet sayısı 8 bini geçti. Maç saatine kadar bu sayının 15 bini bulması bekleniyor. 
# Kocaelispor

11 Kas 2023 - 09:56 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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