Liderlik yolunda rakibimiz: Çorum FK

5 HAFTADIR KAZANAMIYORLAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın Çorum FK ile sahasında kritik bir maça çıkacak. 5 haftadır kazanamayan rakibimiz, galibiyeti Kocaeli’de arayacak. Teknik direktör değişikliğine giden Çorum’da göreve Hakan Özbalta getirildi. Özbalta, Çorum ile çıktığı ilk maçta galibiyet almak istiyor. Öte yandan 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, bu seriyi devam ettirip, liderlik yarışını sürdürmek istiyor.