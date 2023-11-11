11 Kas 2023 - 10:02- Spor G: 11 Kas 2023 - 10:24

Liderlik yolunda rakibimiz: Çorum FK

Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Liderlik yarışı içerisinde bulunan temsilcimiz, sahasında zorlu bir mücadeleye çıkacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Liderlik yolunda rakibimiz: Çorum FK mask

5 HAFTADIR KAZANAMIYORLAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın Çorum FK ile sahasında kritik bir maça çıkacak. 5 haftadır kazanamayan rakibimiz, galibiyeti Kocaeli’de arayacak. Teknik direktör değişikliğine giden Çorum’da göreve Hakan Özbalta getirildi. Özbalta, Çorum ile çıktığı ilk maçta galibiyet almak istiyor. Öte yandan 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, bu seriyi devam ettirip, liderlik yarışını sürdürmek istiyor. 
# Kocaelispor

11 Kas 2023 - 10:02 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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