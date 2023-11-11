Tolga Havuç’tan, protokol krizine sert tepki

KAMUOYUNA DUYURULUR!..

Tolga Havuç şu şekilde konuştu: “Kadın Basketbol Milli Takımımızın Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Slovakya ile karşı karşıya geldiği milli maçta, bilge liderimiz MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin temsil makamı MHP Kocaeli İl Başkanımız Murat Nuri Demirbaş’a yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu duruma seyirci kalan, müdahale etmeyen bazı siyasileri de söyleyecek hiçbir şey yok zannetmesin, başka bir kriz yaratmamak için susuyorum. Gerekirse onların da zamanı gelir!..

“ACİLEN CEVAP BEKLİYORUZ”

Konu ile alakalı yetkililerin acilen cevap vermesini bekliyorum, aksi takdirde bilinçli ve saygısızca yapılan bu durumun tüm ülkücü camiaya yapılmış sayarım. Bir spor adamı olarak böyle bir krizi hiç bir bürokratik gerekçe ile de açıklanamayacağını ve hiç bir tutarlı karşılığın olmadığını çok iyi biliyorum. Umarım bu tutarsızlığın dönemin şartlarına göre ayarlanmış bir durum olmadığı bize açıklanır. Her daim kimin ne olduğunu, neyi nasıl amaçlayacağını, Ülkücü camiaya nasıl baktığını, hangi hesaplar içerisinde olabileceğini tahmin edecek kadar Kocaeli siyasetini, siyaset makamının ne olduğunu da iyi bilirim!.. Her kim olursa olsun bir ülkücü liderimize yada ülkücü kardeşlerime yapılmış saygısızlık şahsıma yapılmış sayarım, bundan sonra da böyle durumlar cereyan ederse cevabım daha ağır olacaktır. Nokta.”