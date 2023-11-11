Çayırova Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağladı. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen malzeme desteği törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çayırova amatör spor kulüpleri başkanları ve çok sayıda sporcu katıldı. Malzeme desteği programı ilk olarak Çayırova Belediyesi’nin spor yatırımlarını içeren sinevizyon gösterimiyle başladı. Programda konuşan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Aydın, “Bizlerin işlerini kolaylaştıran, spor yapmaya teşvik eden, sportif noktada önümüzü açan, sporcunun ve sporun dostu Başkan Çiftçiye teşekkür ediyorum. Bundan 20 sene öncesinde spor salonu yoktu. Futbol sahalarımız yoktu, bugün ilçeye spor lisesi gelecek. Belediyemiz bu kadar gencin branş alanında eğitim alabileceği okul inşa ediyor. Bunun yanı sıra 9 branşın aynı anda antrenman yapacağı spor salonu hayaldi. Onu da Bünyamin başkanımız gerçekleştirdi. Bugün havuzumuz var, spor sahalarımız var. Spor malzemelerimiz dört dörtlük” dedi.

"Hem kişisel hem de fiziksel gelişimi çok önemsiyoruz"

Başkan Çiftçi ise " Atatürk’ün dediği gibi ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’. Hem kişisel hem de fiziksel gelişimi çok önemsiyoruz. Eğitime ve spora yapılan yatırımın en doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hassasiyetle yol yürüyoruz. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Biz istedik ki sizler bizim sahip olmadığımız imkanlara sahip olun. Beraber olursak önümüzde hiçbir engel duramaz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi’ye günün anısına hediyeler takdim edildi ve Çayırova’daki amatör spor kulüplerine malzemeleri verildi.