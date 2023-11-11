11 Kas 2023 - 10:57- Asayiş

Bazanın altında ölü bulunmuştu... Kan donduran olayda yeni gelişme!

Çankırı'da bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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Bazanın altında ölü bulunmuştu... Kan donduran olayda yeni gelişme! mask

Çankırı'da, Ayşe D.'nin (48) kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi T.D. ile oğlu E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.^Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salındı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım'da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden kadının kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K. dün tutuklanmıştı.

11 Kas 2023 - 10:57 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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