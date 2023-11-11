Bazanın altında ölü bulunmuştu... Kan donduran olayda yeni gelişme!

Çankırı'da, Ayşe D.'nin (48) kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi T.D. ile oğlu E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.^Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salındı.
NE OLMUŞTU?
Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım'da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden kadının kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K. dün tutuklanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.