11 Kas 2023 - 11:02- Asayiş

Köpek çetesinin son kurbanı, esnafın baktığı kedi oldu

İzmit, Sanayi Mahallesi’nde önceki gün, bölge esnafı tarafından bakılıp büyütülen kedi, başıboş sokak köpekleri tarafından boğularak öldürüldü. Sabaha karşı işyerlerini açmak için sokağa giren esnaf, onca emekle bakıp, büyüttükleri kedilerinin cansız bedeniyle karşılaştı

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Köpek çetesinin son kurbanı, esnafın baktığı kedi oldu mask
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2 HAFTA ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ


Türkiye’de, son dönemlerde aşırı şekilde artan başıboş sokak köpekleri tehlike oluşturmaya devam ediyor. Önceki gün, İzmit Sanayi Mahallesi’nde, esnaf tarafından bakılan kedi, başıboş sokak köpeklerinin son kurbanı oldu. Yaklaşık 2 yaşında olan tekir cinsindeki kedi, gruplar halinde gezen sokak köpeklerinin gazabına uğradı. Geçtiğimiz hafta da aynı köpekler tarafından saldırıya uğrayıp ayak parmağı kırılan kedi, esnaf tarafından tedavi ettirilmişti. Talihsiz kedi bu hafta ölümden kaçamadı. İşyerlerini açmak için sabaha karşı sokağa giren esnaf, talihsiz kedinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olaya şahitlik eden bölge halkı, köpeklerin grup halinde kediye saldırdığını ve öldürdüğünü söyledi. Bölge halkı ve esnafı durumdan şikayetçi olarak, belediyenin bu konu hakkında önlem almasını istedi. 
# türkiye, oldu

11 Kas 2023 - 11:02 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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