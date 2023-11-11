Köpek çetesinin son kurbanı, esnafın baktığı kedi oldu

2 HAFTA ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Türkiye’de, son dönemlerde aşırı şekilde artan başıboş sokak köpekleri tehlike oluşturmaya devam ediyor. Önceki gün, İzmit Sanayi Mahallesi’nde, esnaf tarafından bakılan kedi, başıboş sokak köpeklerinin son kurbanı oldu. Yaklaşık 2 yaşında olan tekir cinsindeki kedi, gruplar halinde gezen sokak köpeklerinin gazabına uğradı. Geçtiğimiz hafta da aynı köpekler tarafından saldırıya uğrayıp ayak parmağı kırılan kedi, esnaf tarafından tedavi ettirilmişti. Talihsiz kedi bu hafta ölümden kaçamadı. İşyerlerini açmak için sabaha karşı sokağa giren esnaf, talihsiz kedinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olaya şahitlik eden bölge halkı, köpeklerin grup halinde kediye saldırdığını ve öldürdüğünü söyledi. Bölge halkı ve esnafı durumdan şikayetçi olarak, belediyenin bu konu hakkında önlem almasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.