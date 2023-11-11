Biz bu cendereden çıkarız!

RAKİPLER ENSEMİZDE



Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak yeniden 1. Lig’e çıkan Kocaelispor, bu sezon başarılı bir grafik çizerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligin ilk iki maçında, Manisa FK ve Eyüpspor’a mağlup olan temsilcimiz, kadrosu oturduktan ve takım birbirine alıştıktan sonra hiçbir maçında yenilmedi. Yeşil - Siyahlılar, yenilgi sonrası çıktıkları 9 maçta, 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ligdeki çoğu takım, puan açısından birbirine çok yakın şekilde maratona devam ediyor. Kocaelispor’u, 22’şer puanla Bandırma ve Gençlerbirliği takip ederken, Bodrum FK ve Göztepe 20 puanla takibi sürdürüyor. 23 puanla 2. sırada bulunan temsilcimiz, durup nefes alma lüksüne sahip değil. Rakiplerimizin, temsilcimizi yakından takip etmesi, Kocaelispor’u zorlasa da, temsilcimizin iyi oyunu taraftara güven veriyor.