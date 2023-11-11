Biz bu cendereden çıkarız!

RAKİPLER ENSEMİZDE
Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak yeniden 1. Lig’e çıkan Kocaelispor, bu sezon başarılı bir grafik çizerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligin ilk iki maçında, Manisa FK ve Eyüpspor’a mağlup olan temsilcimiz, kadrosu oturduktan ve takım birbirine alıştıktan sonra hiçbir maçında yenilmedi. Yeşil - Siyahlılar, yenilgi sonrası çıktıkları 9 maçta, 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ligdeki çoğu takım, puan açısından birbirine çok yakın şekilde maratona devam ediyor. Kocaelispor’u, 22’şer puanla Bandırma ve Gençlerbirliği takip ederken, Bodrum FK ve Göztepe 20 puanla takibi sürdürüyor. 23 puanla 2. sırada bulunan temsilcimiz, durup nefes alma lüksüne sahip değil. Rakiplerimizin, temsilcimizi yakından takip etmesi, Kocaelispor’u zorlasa da, temsilcimizin iyi oyunu taraftara güven veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.