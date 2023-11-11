11 Kas 2023 - 11:26- Spor

Biz bu cendereden çıkarız!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz, zorlu lig maratonunda, taraftarına güven veriyor. Yeşil - Siyahlılar 9 maçtır yenilmiyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Biz bu cendereden çıkarız! mask

RAKİPLER ENSEMİZDE


Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak yeniden 1. Lig’e çıkan Kocaelispor, bu sezon başarılı bir grafik çizerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligin ilk iki maçında, Manisa FK ve Eyüpspor’a mağlup olan temsilcimiz, kadrosu oturduktan ve takım birbirine alıştıktan sonra hiçbir maçında yenilmedi. Yeşil - Siyahlılar, yenilgi sonrası çıktıkları 9 maçta, 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ligdeki çoğu takım, puan açısından birbirine çok yakın şekilde maratona devam ediyor. Kocaelispor’u, 22’şer puanla Bandırma ve Gençlerbirliği takip ederken, Bodrum FK ve Göztepe 20 puanla takibi sürdürüyor. 23 puanla 2. sırada bulunan temsilcimiz, durup nefes alma lüksüne sahip değil. Rakiplerimizin, temsilcimizi yakından takip etmesi, Kocaelispor’u zorlasa da, temsilcimizin iyi oyunu taraftara güven veriyor. 
# Kocaelispor

11 Kas 2023 - 11:26 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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