Gökhan Ercan İzmit halkını direnişe çağırdı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Alınan karar ile ilgili siyasi parti ve barolar tepki gösterdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “CHP İzmit İlçe Örgütü olarak; Anayasayı ve millet iradesini hiçe sayan bu hukuk garabetinden dönülmesi için direneceğimizi ve tüm örgütümüzle birlikte bu sivil yargı darbesine karşı tavır sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara omuz vereceğimizi ilan ediyoruz” diyerek vatandaşları da bugün saat 12.30’da İnsan Hakları Parkına direnişe davet etti.

“ANAYASAYI DEĞİŞTİEME TEŞEBBÜSÜ”

Ercan'ın açıklamasının tamamı ise şöyle: " Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği hak ihlali kararı üzerine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önceki gün aldığı 'karara uymama' ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı açıkça bir Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü, Genel Başkanımızın’da söylediği üzere bu bir darbe girişimidir. İktidarın, hoşuna gitmeyen her fikrin sahibini terör örgütü üyesi ilan etmesi keyfiliğinden bu kez devletin teminatı olan Anayasa Mahkemesi üyeleri nasibini almıştır.

“ANAYASAL DURUMUN HUKUKİ GÜVENCESİ KALMADI”

Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ni âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini hizaya getirmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararının; hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olması gereken bir hukuk devletinde derin yaralar açtığı kuşkusuzdur. Tüm yargı teammüllerini ve Anayasamızın açık hükmünü ihlal eden bu hukuk garabeti karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında haklarında ceza soruşturması başlatılmalıdır. Artık tuz kokmuştur ve Türkiye'de hiçbir ferdin ya da Anayasal kurumun hukuki güvencesi kalmamıştır.

“ADALETE DAVET BULUŞMASI”

Bu bağlamda Genel Başkanımız Sn. Özel'in çağrısıyla başlayan ve muhalefet partilerinin de destek verdiği, hali hazırda mecliste devam eden adalet nöbetini önemsiyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin tüm barolara çağrısıyla Yargıtay'ı adalete davet buluşmasını önemsiyoruz. Bizler de CHP İzmit İlçe Örgütü olarak; Anayasayı ve millet iradesini hiçe sayan bu hukuk garabetinden dönülmesi için direneceğimizi ve tüm örgütümüzle birlikte bu sivil yargı darbesine karşı tavır sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara omuz vereceğimizi ilan ediyoruz. Saat 12.30’da İnsan Hakları Parkı'nda geniş katılımla yapacağımız basın açıklamasına tüm İzmitli hemşehrilerimiz davetlidir” diyerek halkı direnişe davet etti.