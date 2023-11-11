11 Kas 2023 - 11:58- Asayiş

Gürültü yapan gençleri uyarmak için gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gürültü yapan gençleri uyarmak için parka giden 34 yaşındaki Fatih Haymana, tartıştığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Haymana hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Gürültü yapan gençleri uyarmak için gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü mask

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Haymana (34) gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti. Haymana ile parkta bulunan 17 yaşındaki B.Ü. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında B.Ü., Fatih Haymana’yı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Haymana, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ü. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık, eğitim

11 Kas 2023 - 11:58 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Çoğu gençlerin üstünde bıçak ve silah var polisin üst araması yapması ve cezaların artması lazımmm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 12:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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