Gürültü yapan gençleri uyarmak için gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Haymana (34) gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti. Haymana ile parkta bulunan 17 yaşındaki B.Ü. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında B.Ü., Fatih Haymana’yı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Haymana, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ü. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.