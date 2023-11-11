Gürültü yapan gençleri uyarmak için gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Haymana (34) gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti. Haymana ile parkta bulunan 17 yaşındaki B.Ü. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında B.Ü., Fatih Haymana’yı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Haymana, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ü. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Haymana (34) gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti. Haymana ile parkta bulunan 17 yaşındaki B.Ü. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında B.Ü., Fatih Haymana’yı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Haymana, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ü. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Çoğu gençlerin üstünde bıçak ve silah var polisin üst araması yapması ve cezaların artması lazımmm
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.