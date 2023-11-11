11 Kas 2023 - 12:14- Asayiş G: 11 Kas 2023 - 12:22

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'nın Alanya bölgesinde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da korkutan deprem! mask

AFAD'dan son dakika yapılan deprem açıklamasında Antalya'nın Alanya ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli'nin verilerine göre ise 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
# Deprem

11 Kas 2023 - 12:14 - Asayiş

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