Antalya'da korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika yapılan deprem açıklamasında Antalya'nın Alanya ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli'nin verilerine göre ise 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
# Deprem
Antalya'nın Alanya bölgesinde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.