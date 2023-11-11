‘Hacı dönerci’ lakaplı fenomenden Atatürk’e hakaret

Cemal - 2016 da darbe yapmak isteyen, meclisi bombalayan , yüzlerce insanın ölümüne sebeb olan. Ülkenin iç organlarına kadar sızan Amerikada şu an malikanede malak gibi yatan, feto terör örgütü hain de Erzurum'un yüzkarasıydı. Bir yüzkarası hain daha. Ahlaksız , terbiyesiz çakma nankör, çakma dindar , çakma hacı hoca efendi. buna bakın hain feto ile yakınlığı nedir ? Kafada takkeler , sözde sakallar din vezirganları , aklınız , fikriniz şeytanlık. Sen kimsinde bu ülkenin kurucusuna hakaret ediyorsun . Allah'a şükürler olsun ki Türk milletine böyle bir komutan vermiş . Ezanlar susmadı . Namazlar 100 yıldır devam ediyor. Senin gibi hainin biri 100 yıl önce ingiliz gemisi ile korkudan altına yaparak topukladı bu ülkeden . Atatürke hakaret. eden zavallıdır, ahlaksızdır , terbiyesizdir. Vatan hainidir . 100 yıldır çakma sahtekar dindarlardan çok çekti bu millet . 50 yıldır terör devleti israil müslümanları sitematik katlediyor , bir kişide çıkıp durdurabildimi ? Kahramanlar unutulmuyor , ahlaksız , vicdansız, terbiyesiz , vatan haini insanların Allah belasını versin . Cehennemin en derin çukurlarında yansın bütün hainler inşallah