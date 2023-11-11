‘Hacı dönerci’ lakaplı fenomenden Atatürk’e hakaret

Sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi olan Üçler Döner’in sahibi “Erzurumlu Hacı Dönerci” lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, açtığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı…
ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA AĞIR HAKARET
Osmanlı devletinin toprak kaybetmediğini savunan Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek ağır hakaretlerde bulundu.
Atmaca, “Bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Ora da bizim toprağımız, Yemen de bizim toprağımız, Kudüs'te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gedeceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, o laik denen köpekler kaybetti o toprağı. O laikliği getiren köpekler var ya, onlar kaybetti.” dedi.Atmaca'nın ifadelerine sosyal medyadan tepki yağarken, emniyet ve İçişleri Bakanlığı göreve çağrıldı.
SÜLEYMAN SOYLU İLE VİDEOSU DA VAR
Öte yandan suç işleyen birçok kişiyle fotoğrafı bulunan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Atmaca ile videosu ortaya çıktı.
Videonun 12 Aralık 2022 tarihinde Erzurum'daki bir otelde Süleyman Soylu'nun sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında çekildiği anlaşıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Levent Izmitli - Besmelesiz şahıs muhattap almaya bile değmez
İzmitli - Şu haberi neden Soylu ya bağlamak gereği duydunuz...
Cemal - 2016 da darbe yapmak isteyen, meclisi bombalayan , yüzlerce insanın ölümüne sebeb olan. Ülkenin iç organlarına kadar sızan Amerikada şu an malikanede malak gibi yatan, feto terör örgütü hain de Erzurum'un yüzkarasıydı. Bir yüzkarası hain daha. Ahlaksız , terbiyesiz çakma nankör, çakma dindar , çakma hacı hoca efendi. buna bakın hain feto ile yakınlığı nedir ? Kafada takkeler , sözde sakallar din vezirganları , aklınız , fikriniz şeytanlık. Sen kimsinde bu ülkenin kurucusuna hakaret ediyorsun . Allah'a şükürler olsun ki Türk milletine böyle bir komutan vermiş . Ezanlar susmadı . Namazlar 100 yıldır devam ediyor. Senin gibi hainin biri 100 yıl önce ingiliz gemisi ile korkudan altına yaparak topukladı bu ülkeden . Atatürke hakaret. eden zavallıdır, ahlaksızdır , terbiyesizdir. Vatan hainidir . 100 yıldır çakma sahtekar dindarlardan çok çekti bu millet . 50 yıldır terör devleti israil müslümanları sitematik katlediyor , bir kişide çıkıp durdurabildimi ? Kahramanlar unutulmuyor , ahlaksız , vicdansız, terbiyesiz , vatan haini insanların Allah belasını versin . Cehennemin en derin çukurlarında yansın bütün hainler inşallah
Gercek - Saray soytarısı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.