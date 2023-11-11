Halk otobüsü yayalara çarpıp kaçtı: 1'i ağır 2 yaralı!

İzmit Sanayi Sitesi ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 vatandaşa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÇARPAN HALK OTOBÜSÜ KAÇTI
Kazaya karışan halk otobüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken ekipler her yerde kaçan halk otobüsü ve sürücüsünü arıyor
ÜST GEÇİT OLSAYDI BU KAZA OLUR MUYDU?
Uzun yıllardır İzmit Sanayi Sitesi girişine bir üst geçit ihtiyacı olduğu konuşuluyor olmasına rağmen hiçbir adım hala atılmadı. Çevre esnafı ve müşteriler bir üst geçit yapılmaması durumunda bu kazaların olmaya devam edeceğini söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Kesin uyuşturucu kullanmıştır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.