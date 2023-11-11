11 Kas 2023 - 12:57- Asayiş G: 11 Kas 2023 - 13:10

Halk otobüsü yayalara çarpıp kaçtı: 1'i ağır 2 yaralı!

İzmit'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye halk otobüsü çarptı. Kazada,1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaçan otobüs polis tarafından aranıyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Halk otobüsü yayalara çarpıp kaçtı: 1'i ağır 2 yaralı! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Sanayi Sitesi ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 vatandaşa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇARPAN HALK OTOBÜSÜ KAÇTI

Kazaya karışan halk otobüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken ekipler her yerde kaçan halk otobüsü ve sürücüsünü arıyor

ÜST GEÇİT OLSAYDI BU KAZA OLUR MUYDU?

Uzun yıllardır İzmit Sanayi Sitesi girişine bir üst geçit ihtiyacı olduğu konuşuluyor olmasına rağmen hiçbir adım hala atılmadı. Çevre esnafı ve müşteriler bir üst geçit yapılmaması durumunda bu kazaların olmaya devam edeceğini söyledi.
# sanayi ışıkları, kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı

11 Kas 2023 - 12:57 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.790.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL