Halk otobüsü yayalara çarpıp kaçtı: 1'i ağır 2 yaralı!

İzmit Sanayi Sitesi ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 vatandaşa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇARPAN HALK OTOBÜSÜ KAÇTI

Kazaya karışan halk otobüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken ekipler her yerde kaçan halk otobüsü ve sürücüsünü arıyor

ÜST GEÇİT OLSAYDI BU KAZA OLUR MUYDU?

Uzun yıllardır İzmit Sanayi Sitesi girişine bir üst geçit ihtiyacı olduğu konuşuluyor olmasına rağmen hiçbir adım hala atılmadı. Çevre esnafı ve müşteriler bir üst geçit yapılmaması durumunda bu kazaların olmaya devam edeceğini söyledi.