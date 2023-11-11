Jolly Joker'den saldırıya dair açıklama

Yapılan açıklamada "Ünlü sanatçı Derya Bedavacı dün akşam İzmit'te sevenleriyle bir araya gelmiştir. Her zaman olduğu gibi bu konser öncesinde de gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yaşanan hadise nedeniyle bizler de üzgünüz. Konuyla ilgili de açıklama yapma gereği doğmuştur.
MEKANDAN DIŞARIYA ÇIKARILDI
Konser başladıktan sonra içeride eğlenen iki genç hareketleri ile diğer misafirlerimizi rahatsız edince önce uyarıldı daha sonra rahatsız edici hareketleri devam etmesi sebebi ile mekandan dışarıya çıkarıldı.
DİĞER SALDIRGAN DA ARANIYOR
Mekanımızdan çıkarılan gençlerden biri otoparkta olan aracından silahını alarak AVM kapı girişinde hadiseyi yapıp kaçmıştır. Olay yerine polis ekipleri gelmiş ve gerekli araştırmayı yapmıştır. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını biliyoruz, diğer saldırgan da aranıyor.
SİLAHLA GİRİLME İMKANI YOKTUR
Açıldığı günden bu yana İzmit’lilere nezih bir ortamda eğlenme imkanı sunan işletmemizde herhangi bir güvenlik açığı bulunmamaktadır. Yapılan incelemede de şahsın silahını otoparktaki aracından aldığı tespit edilmiştir. İşletmeye silahla girilme imkanı yoktur. Yaşanan hadise tamamen mekan dışında gerçekleşmiştir. " denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.