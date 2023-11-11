CHP anayasa ihlali için oturma eylemi başlattı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Alınan karar ile ilgili Türkiye İşçi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere birçok muhalefet partisi ve barolar tepki gösterdi. İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan bugün saat 12.30’da vatandaşları direnişe çağırdı. Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklamaları yürüyüş yolunda dev ekrana yansıtıldı. Ardından İnsan Hakları Parkında basın açıklaması gerçekleştirilerek oturma eylemi yapıldı.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Akşam saatlerine kadar sürecek olan oturma eylemine İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın yanısıra Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, TİP İl Başkanı Umut Yaşar Özgen ve Yönetimi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP eski Milletvekilleri Bekir Yurdagül ve Hikmet Erenkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları, eski İl Başkanları Keramettin Gençtürk, Cihat Altunyuva, ve Cengiz Sarıbay, eski İzmit İlçe Başkanları Gökhan Darcan ve Hakan Çakar, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, BARO eski Başkanları Sertif Gökçe, Bahar Gültekin Candemir ve Tamer Solakoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yöneticiler ve partililer katıldı.