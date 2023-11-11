CHP^'li Ercan, Erdoğan’a seslendi: “İhlaline çanak tuttuğu anayasa, o koltukta oturmasının teminatı”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Alınan karar ile ilgili Türkiye İşçi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere birçok muhalefet partisi ve barolar tepki gösterdi. İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan bugün saat 12.30’da vatandaşları direnişe çağırdı. Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklamaları yürüyüş yolunda dev ekrana yansıtıldı. Ardından İnsan Hakları Parkında basın açıklaması gerçekleştirilerek oturma eylemi yapıldı.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Akşam saatlerine kadar sürecek olan oturma eylemine İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın yanısıra Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, TİP İl Başkanı Umut Yaşar Özgen ve Yönetimi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP eski Milletvekilleri Bekir Yurdagül ve Hikmet Erenkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları, eski İl Başkanları Keramettin Gençtürk, Cihat Altunyuva, ve Cengiz Sarıbay, eski İzmit İlçe Başkanları Gökhan Darcan ve Hakan Çakar, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, BARO eski Başkanları Sertif Gökçe, Bahar Gültekin Candemir ve Tamer Solakoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yöneticiler ve partililer katıldı.

“DİRENCİMİZE ORTAK OLUN”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Haktan, hukuktan, adaletten yana herkesi isyanımıza, direncimize ortak olmaya çağırıyoruz. Milletin iradesi ile seçilmiş bir milletvekili hakkında; en üst yargı oranı olan Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş, kesin mahiyette ve uygulanması Anayasa’ya göre zorunlu olan kararına karşın; Yargıtay 3. Ceza Dairesi tam bir hukuk skandalına imza atarak “Anayasa Mahkemesi Kararına Uymama” kararı almış, bununla da yetinmeyerek hukuken uygulama kabiliyeti olmadığı halde Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki karar almıştır.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Sonda söyleyeceğimizi başta söylüyoruz; Yargıtay 3.Ceza Dairesi üyelerinin bu kararı açıkça bir Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü, Genel Başkanımızın söylediği gibi bir darbe girişimidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu garabete destek veren mahiyetteki açıklamaları ise bu kararın siyasi bir sahibi olduğunu göstermektedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay dosyasını, Anayasa Mahkemesinin kararında belirtildiği şekilde, yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde ancak “hiçlik” diye tabir edebileceğimiz bir uygulama yaratmıştır.

“ANAYASAYI ILGA ETTİLER”

Anayasa Mahkemesi kararları elbette eleştirilebilir, tartışılabilir. Ancak yine Anayasa hükmüyle kesin sayılan ve uygulama mecburiyeti olan bir kararı uygulamamak Anayasayı fiili olarak ilga etmek anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmelidir ki; bugün ihlaline çanak tuttuğu Anayasa aynı zamanda onu onun o koltukta oturmasının da teminatıdır. Anayasayı ortadan kaldırdığınız ya da fiilen ilga ettiğiniz zaman kendi meşruluğunuzu da tartışmaya açarsınız.

“ARTIK TUZ KOKMUŞTUR”

Bugün, İktidarın, hoşuna gitmeyen her fikrin sahibini terör örgütü üyesi ilan etmesi keyfiliğinden devletin teminatı olan Anayasa Mahkemesi üyeleri nasibini almıştır. Yarın bu yaftadan kimin nasipleneceği belirsizdir. Tüm yargı teammüllerini ve Anayasamızın açık hükmünü ihlal eden bu hukuk garabeti karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında ceza soruşturması başlatılmalıdır. Artık tuz kokmuştur ve Türkiye'de hiçbir ferdin ya da Anayasal kurumun hukuki güvencesi kalmamıştır” dedi.