Kocaeli Çayırova'da 3+1 dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2931 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse Mahallesi, 498 Ada 2 Nolu parselde,862.90m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, , kat irtifaklı , 56/863(56m2)arsa paylı 3. kat 15 nolu çatı arası piyesli meskenin 1/1(Tam) hissesisatışa sunulmuştur.Taşınmazın bulunduğu parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, 4 Kat ,Ayrık Nizam ,Kaks(Emsal):1.2,Task.0.40,' Konut' alanı olduğu görülmüştür. Bodrum, zemin ve 1.,2. ve 3 normal kattan oluşan ,her kata dört adet daire, toplam 18 adet daireye, 1 iş yerine sahip, 5 katlı betonarme binanın; 3. kat, (15) nolu çelik kapılı çatı arası piyesli meskendir.Dairede alt katta; salon, ,mutfak nişi,depo,antre,wc,balkon, Üst Katta; yatak odası,Çocuk odası,teras,banyo-wc, antre,balkon bulunmaktadır. Toplam: 3 oda,1 mutfak nişi, 2 banyo-wc, 1wc, 2 balkon, 1 teras, 1 depo bulunmaktadır. Binada asansör vardır. Dairenin dış doğramaları plastik ısı camlı ve doğalgaz kombi ısıtmalıdır. Dairenin Genel brüt inşaat alanı 139,68 m2 olup, net kullanım 73,27m2 'dir.Bina ,14/06/2010 ruhsat tarihli, olup 12 yaşındadır.
Yüzölçümü : 862,90 m2(ana taşınmaz m2)
Arsa Payı : 56/863(56m2)
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında 4 kat ayrık nizam kaks (emsal) : 1,2 task 0,40 konut alanı
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:04
07/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.