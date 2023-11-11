Kocaeli Çayırova'da 3+1 dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2931 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse Mahallesi, 498 Ada 2 Nolu parselde,862.90m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, , kat irtifaklı , 56/863(56m2)arsa paylı 3. kat 15 nolu çatı arası piyesli meskenin 1/1(Tam) hissesisatışa sunulmuştur.Taşınmazın bulunduğu parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, 4 Kat ,Ayrık Nizam ,Kaks(Emsal):1.2,Task.0.40,' Konut' alanı olduğu görülmüştür. Bodrum, zemin ve 1.,2. ve 3 normal kattan oluşan ,her kata dört adet daire, toplam 18 adet daireye, 1 iş yerine sahip, 5 katlı betonarme binanın; 3. kat, (15) nolu çelik kapılı çatı arası piyesli meskendir.Dairede alt katta; salon, ,mutfak nişi,depo,antre,wc,balkon, Üst Katta; yatak odası,Çocuk odası,teras,banyo-wc, antre,balkon bulunmaktadır. Toplam: 3 oda,1 mutfak nişi, 2 banyo-wc, 1wc, 2 balkon, 1 teras, 1 depo bulunmaktadır. Binada asansör vardır. Dairenin dış doğramaları plastik ısı camlı ve doğalgaz kombi ısıtmalıdır. Dairenin Genel brüt inşaat alanı 139,68 m2 olup, net kullanım 73,27m2 'dir.Bina ,14/06/2010 ruhsat tarihli, olup 12 yaşındadır.

Yüzölçümü : 862,90 m2(ana taşınmaz m2)

Arsa Payı : 56/863(56m2)

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında 4 kat ayrık nizam kaks (emsal) : 1,2 task 0,40 konut alanı

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:04

07/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.