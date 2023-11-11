Özel Kocaeli Bilnet Okulları Gazi Mustafa Kemal’i Minnet ve Özlemle Andı

Bahçedeki törenin ardından, okul konferans salonunda devam eden program, öğrencilerin özel performanslarına sahne oldu. 6D sınıfı öğrencilerinin hazırladığı duygu ve minnet yüklü oratoryo performansına 9B FL sınıfı öğrencilerinden oluşan koro eşlik etti. Öğrencilerin seslendirdiği şarkılar yüreklere işledi.

Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına özel olarak seçilmiş şarkılarla duygu dolu anlar yaşattı. Zeynep Öçbe ve Elif Gürsel, "Yiğidim Aslanım" şarkısıyla, Damla Adanur ise "İzmir'in Kavakları" şarkısıyla Ata’sını anarken Defne Okka seslendirdiği "Nasıl Söylerim Öldüğünü" şarkısı ile duygusal bir atmosfer oluşturarak katılımcıların beğenisini topladı. İyi bir asker, dahi bir lider, vatan ve çocuk sevdalısı Mustafa Kemal’i anlatan videolar izleyicilerin gözlerini doldurdu.

Dünya barışına, bilime ve sanata verdiği değerle tüm çağlara örnek olan ulu önderin anıldığı törende öğrencilerin saygı ve özlem dolu gösterileri izleyicileri derinden etkiledi. Eğitimde öncülük eden Kocaeli Bilnet Okulları, asırlık çınarımız Cumhuriyet’imizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü adına yakışır bir törenle anarak öğrencilerinin milli duygu ve değerlere bağlılığını, ne kadar önemsediğini bir kez daha gösterdi.