11 Kas 2023 - 14:10- Spor

Acun Ilıcalı, kulüpteki tüm yatırımını sonlandırdı!

Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını resmen sonlandırdı. Ilıcalı'nın sahibi olduğu ACM SPORTS'tan yapılan açıklamada, "Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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Acun Ilıcalı, kulüpteki tüm yatırımını sonlandırdı! mask

Hull City'nin de sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ACM SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, İrlanda Premier Lig'de sezonun bitmesinin ardından yatırım kararı sonlandırıldı.

YATIRIMLAR BAŞKA BİR ÜLKEDE HAYATA GEÇİRİLECEK

ACM SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, "İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen işbirliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz. Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir." denildi.

SHELBOURNE, İRLANDA LİGİ'Nİ 4.SIRADA TAMAMLADI

Shelbourne, Acun Ilıcalı'nın hisselerini satın almasının ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kulüp, İrlanda Premier Lig'i lider Shamrock Rovers'ın 12 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.

11 Kas 2023 - 14:10 - Spor

Muhabir  Anadolu Ajansı

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