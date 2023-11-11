Evimiz Kocaeli Sitesi 10 Kasımda Ulu Önder Atatürk'ü andı

Evimiz Kocaeli Sitesinde Yönetim Kurulu ve site sakinleri, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar. Site yönetimi yaptığı açıklamada “10 Kasımları büyük önderimiz ATATÜRK' ün fikirlerini benimsemeli, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin önemini anlamalı ve yeni nesillere aktarmak hususlarında bir fırsat olarak görmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.