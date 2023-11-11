11 Kas 2023 - 14:27- Yaşam G: 11 Kas 2023 - 14:35

Evimiz Kocaeli Sitesi 10 Kasımda Ulu Önder Atatürk'ü andı

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Evimiz Kocaeli Sitesi 10 Kasımda Ulu Önder Atatürk'ü andı mask
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Evimiz Kocaeli Sitesinde Yönetim Kurulu ve site sakinleri, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar. Site yönetimi yaptığı açıklamada “10 Kasımları büyük önderimiz ATATÜRK' ün fikirlerini benimsemeli, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin önemini anlamalı ve yeni nesillere aktarmak hususlarında bir fırsat olarak görmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
# cumhuriyet, Atatürk, yeni, büyük, Mustafa Kemal Atatürk

11 Kas 2023 - 14:27 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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