Evimiz Kocaeli Sitesi 10 Kasımda Ulu Önder Atatürk'ü andı

Evimiz Kocaeli Sitesinde Yönetim Kurulu ve site sakinleri, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar. Site yönetimi yaptığı açıklamada “10 Kasımları büyük önderimiz ATATÜRK' ün fikirlerini benimsemeli, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin önemini anlamalı ve yeni nesillere aktarmak hususlarında bir fırsat olarak görmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz.” İfadelerini kullandı.