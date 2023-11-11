Büyükakın "Denize dolgu istemiyorum" dedi ama hızlanarak devam ediyor

Ekim ayında gerçekleşen KOTO ve KSO meclislerinde konuşma yapan Büyükakın "Bu limanları nereye kadar doldurmaya devam edeceğiz. Ben limanların böyle devam etmesini doğru bulan bir insan değilim" demişti. Bu sözleri ardından çevre platformları ve STK'lar tarafından destek alan başkana tepki var. KOCAELİÇEP bugün yaptığı açıklamada doldurmaya destek vermediğini söylenmesine rağmen Gebze, Tavşancıl ve Doğu Körfez'de yapılan doldurmaları gündeme getirdi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Marmara’yı Yaşatalım başlıklı konuşmayı Kocaeli Çevre Platformu Koordinatör ve Dönem Sözcüsü Muammer Hakkı Ersöz tarafından yapılan açıklamada "Ekim ayı ortalarında Kocaeli Sanayi Odası’nda Ekim ayı meclis toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın Köfez’deki deniz dolguları konusundaki düşüncelerini önemli buluyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, gerekse çevre konusunda çalışması gereken diğer kurumlara Marmara Denizi’ni yaşatmak, Kocaeli’nin çevre sorunlarına çözümler aramak konusunda her türlü açık desteğimizi sunacağımızı vurguluyoruz.

KOCAELİÇEP KİMDİR?

Kocaeli Çevre Platformu (KOCAELİÇEP) özellikle bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekoloji ve doğa bilimlerinin yol göstericiliğinde çalışmalar ve çözümler üretmeyi temel prensiplerinden biri kabul ederek yola çıkmıştır. Türkiye’nin en büyük ve güçlü meslek örgütlerinin Kocaeli şube ve temsilcilikleri ile 9 adet yerel sivil toplum örgütünün katılımı ile oluşturulmuştur.

BÜYÜKAKIN LİMANLAR ARTIK BÜYÜTMEYİN DEDİ

Deniz dolgularının deniz ekosistemine verdiği zararlar tartışılamaz. Marmara Denizi’ni doldurmak, Marmara’yı yavaş yavaş öldürmek demektir. Sayın KBB Başkanı da bu gerçeklerden yola çıkarak; Sanayi Odası’nda bileşenlerinden limanların büyümesini bir strateji ile kontrol altına alınmasını ve artık büyümemesini talep etmektedir.

BÜYÜME HIZLANARAK DEVAM EDİYOR

Tamamen katılıyoruz! Ancak; yine KBB’nin Gebze, Tavşancıl ve Doğu Körfez’de gündeme gelen ve basına yansıyan deniz dolgularını da içeren projelerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Yine bu kapsamda; deniz dolgusu içeren birçok liman projesine, ÇED aşamasında Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olmasını bekliyoruz.

MARMARA'YI BERABER YAŞATALIM

Kocaeli Çevre Platformu (KOCAELİÇEP) olarak kentin, doğanın ve Marmara Denizi’nin sağlıklı yaşaması ilke ve prensiplerinden asla ödün vermeyeceğimizi bu kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu süreçte KBB Başkanı Sayın Büyükakın’dan söz ve eylem birliği talep ediyoruz. Gelin Marmara’yı beraber yaşatalım." İfadelerini kullandı.