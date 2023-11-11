Süper lüks araç satışları katlandı: İşte çok satan markalar ve modelleri

Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki artışa yetişemeyen vatandaş motosikletlere yönelirken, yılın ilk 7 ayında yapılan motosiklet satışları, geçen yılın tamamında yapılan satışları katlamıştı. Servet dağılımının bozulması, zenginin daha zengin olurken orta sınıfın çökmesi, kredilerde yaşanan sıkıntılar ve alım gücünün üst segmente kayması sonrası araç satışlarında dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi rekor satış seviyelerine ulaşılmasını sağlamıştı ancak fiyatları 40 milyon liraya kadar ulaşan lüks otomobillerin satışlarında da belirgin bir yükseliş söz konusu.

YILLIK BAZDA YÜZDE 74'LÜK ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMB) verilerine göre, toplam otomobil satışları 2023 Ekim’de yıllık bazda yüzde 74 artarak 82 bin 611 adede çıkarken; aynı dönemde süper lüks araç satışları yüzde 104 artışla 569 adede yükseldi.^Yılın ilk 10 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lüks araç satışları yüzde 51 artarken, süper lüks araç satışları yüzde 108,4 arttı ve 4 bin 536 adede yükseldi. Toplam satışlar içinde lüks otomobillerin payı yüzde 4,2’den yüzde 2,5’e gerilerken; süper otomobillerin payı ise 2022 Ekim’de yüzde 0,6 iken 2023 Ekim’de yüzde 0,7’ye çıktı.

10 AYDA 480 MASERATİ, 976 PORSCHE SATILDI

Böylece yılın ilk 10 ayında satılan toplam 749 bin 501 otomobilin yaklaşık 23 binini lüks araçlar oluştururken, 4 bin 536 adedini de süper lüks araçlar oluşturmuş oldu. Hangi araçların ne kadar satıldığına bakıldığında ise şu detaylar öne çıkıyor: Ekim ayında 1 adet Aston Martin, 1 adet Lamborghini, 4 adet Ferrari, 13 Jaguar, 43 Maserati, 68 adet Porsche, 1.595 BMW ve 3 bin 67 Mercedes-Benz satışı yapıldı. 2023 Ekim’de geçen senenin aynı ayına kıyasla Maserati satışları yüzde 30,3, Mercedes satışları yüzde 40, Porsche yüzde 58 ve Ferrari satışları yüzde 100 artmış oldu.

Kaynak: yeniçağ