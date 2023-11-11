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KÖRFEZİM’DEN AZMİ CİHAT HATİPOĞLU’NA DUYGUSAL VEDA YEMEĞİ

  Körfezim Eğitim Kurumları’ndaki 13 yıllık genel müdürlük görevinden ayrıldığını açıklayan Azmi Cihat Hatipoğlu için Körfezim Kurucuları, idarecileri, öğretmenleri ve tüm personelinin katıldığı güzel bir akşam yemeği organizasyonu yapıldı.
KÖRFEZİM’DEN AZMİ CİHAT HATİPOĞLU’NA DUYGUSAL VEDA YEMEĞİ mask
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 Körfez Tütünçiftlik Nazende Restoran’ta yapılan veda yemeğine ailesi ile birlikte katılan Azmi Cihat Hatipoğlu yaptığı konuşmada; 13 yıllık çalışmalarında birbirlerine anlayışla ve çalışma aşkıyla bağlandıklarını ve bu bağlılığın Körfezim Eğitim Kurumları’nı her yıl daha da ileriye taşıyarak zirvedeki yerini oluşturduğunu anlattı. Körfezim kurucularına, idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına kendisi ile bu yolda birlikte yürüdükleri için teşekkürlerini iletti. Körfezim Eğitim Kurumları Kurucuları’ndan Naci Akçay, Mehmet Sönmez ve Şakir Çapar’ın da katıldığı organizasyonda okul idarecileri ve öğretmenleri Azmi Cihat Hatipoğlu ile olan çalışmalarından ve hatıralarından bahsederken duygusal anlar yaşandı.28 yıllık geçmişi olan Körfezim Eğitim Kurumları’nda okulun ilk yıllarından beri çalışan tecrübeli öğretmenler ve çalışanlar kendisine  hümanist bir yönetici olduğu için teşekkürlerini ilettiler. Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ve İlkokul Müdüresi Çiğdem Aytekin genel müdürleri ile çalışmaktan duydukları mutluluğu paylaşırken, yapmış olduğu liderlik için kendisine teşekkür ettiler. Yemeğin sonunda Azmi Cihat Hatipoğlu’na plaket, çiçek ve hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

 

# eğitim

- Eğitim

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