- Eğitim

KÖRFEZİM’İN LGS ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİNDE GURUR TABLOSU OLUŞTURDU

   Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen “LGS ‘de Körfez İlçesinde İlk 50’ye Giren Öğrencilere Ödül Töreni” ne 25 öğrenci ile katılan Körfezim Eğitim Kurumları velileri ve okul idarecileri haklı bir gurur yaşadılar.
KÖRFEZİM’İN LGS ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİNDE GURUR TABLOSU OLUŞTURDU mask
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  Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve Şube Müdürlerinin katıldığı törende kahvaltı ikramları ile karşılanan öğrenci ve veliler sohbet etme imkanı buldular. Yapılan teşekkür konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.  Lgs 2023’de başarılı olup yüksek puan alan 50 öğrenci sıralamasında 25 öğrencinin Körfezim Eğitim Kurumları öğrencisi olması çok dikkat çekiciydi. Yapılan törenin ardından öğrencileri ve velileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Körfezim Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin başarılı öğrencileri ve onlara destek olan aileleri ile gurur duyduklarını ve bundan sonra da hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirttiler.
# eğitim, dikkat

- Eğitim

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