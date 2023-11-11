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Sakarya'da 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde akrabası tarafından darp edilen ve hastanedeki tedavisinin ardından eve giden 24 yaşındaki genç, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

İhlas Haber Ajansı
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Sakarya'da 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü mask

Olay, dün Çukurahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Berat G. dün sabah saatlerinde bir akrabası tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edildi. Hastaneye başvuran Berat G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen genç, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berat G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
24 yaşındaki gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
# eğitim, sağlık

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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