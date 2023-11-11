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Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli ve etkili olacak!

Kocaeli Valiliği bu gece etkili olacak kuvvetli yağışa karşı uyardı.

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Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli ve etkili olacak! mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerine kadar Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir. Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel- su baskını-yıldırım-yerel dolu yağışı-ani kuvvetli rüzgar-kısa süreli fırtına-ulaşımda aksamalar-ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalari gerekmektedir."
# Meteoroloji, yağış, fırtına

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