Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli ve etkili olacak!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerine kadar Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir. Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel- su baskını-yıldırım-yerel dolu yağışı-ani kuvvetli rüzgar-kısa süreli fırtına-ulaşımda aksamalar-ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalari gerekmektedir."