Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli ve etkili olacak!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerine kadar Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir. Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel- su baskını-yıldırım-yerel dolu yağışı-ani kuvvetli rüzgar-kısa süreli fırtına-ulaşımda aksamalar-ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalari gerekmektedir."
# Meteoroloji, yağış, fırtına
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.