Atatürk’e hakaret eden fenomene gözaltı

Sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi olan Üçler Döner’in sahibi “ Erzurumlu Hacı Dönerci” lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, açtığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı…

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA AĞIR HAKARET

Osmanlı devletinin toprak kaybetmediğini savunan Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek ağır hakaretlerde bulundu.

Mustafa Atmaca, ‘Hacı’nın yağ akımı’ adı altında ‘Tiktok' sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı…

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında “Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan’a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail’e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti” ifadesini kullandı. Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk’e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Mustafa Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.

EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.A isimli şahıs 5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.

ZORLU: SEBEBİ YARGIDAKİ BOŞLUĞUN YARATTIĞI CESARET

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Atatürk’e hakaret edilmesine ilişkin “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusuna yönelik hadsizlik ve düşmanlıklar elbette kabul edilemez. Son dönemde saldırıların artmasının sebebi, kurumların görevlerini gerçekleştirmemesi ve yargı sisteminde muhatabı olduğumuz boşluğun yarattığı cesarettir” açıklamasını yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU İLE VİDEOSU DA VAR

Öte yandan suç işleyen birçok kişiyle fotoğrafı bulunan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Atmaca ile videosu ortaya çıktı.

Videonun 12 Aralık 2022 tarihinde Erzurum'daki bir otelde Süleyman Soylu'nun sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında çekildiği anlaşıldı.

Kaynak: SÖZCÜ