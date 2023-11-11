Atatürk’e hakaret eden fenomene gözaltı

Sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi olan Üçler Döner’in sahibi “ Erzurumlu Hacı Dönerci” lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, açtığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı…
ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA AĞIR HAKARET
Osmanlı devletinin toprak kaybetmediğini savunan Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek ağır hakaretlerde bulundu.
Mustafa Atmaca, ‘Hacı’nın yağ akımı’ adı altında ‘Tiktok' sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı…
Mustafa Atmaca, tartışma sırasında “Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan’a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail’e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti” ifadesini kullandı. Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk’e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Mustafa Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı.
EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.A isimli şahıs 5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.
ZORLU: SEBEBİ YARGIDAKİ BOŞLUĞUN YARATTIĞI CESARET
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Atatürk’e hakaret edilmesine ilişkin “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusuna yönelik hadsizlik ve düşmanlıklar elbette kabul edilemez. Son dönemde saldırıların artmasının sebebi, kurumların görevlerini gerçekleştirmemesi ve yargı sisteminde muhatabı olduğumuz boşluğun yarattığı cesarettir” açıklamasını yaptı.
SÜLEYMAN SOYLU İLE VİDEOSU DA VAR
Öte yandan suç işleyen birçok kişiyle fotoğrafı bulunan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Atmaca ile videosu ortaya çıktı.
Videonun 12 Aralık 2022 tarihinde Erzurum'daki bir otelde Süleyman Soylu'nun sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında çekildiği anlaşıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kendini Bilmezler - İktidar partisi;TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin kurucusu,halkı örgütleyerek KURTULUŞ SAVAŞI ile halkın deyimiyle yedi düvele karşı gelmiş,,bağımsız,özgür VATAN kurmuş GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ü ölüm yıldönümünde camilerde adını andırtmaz,dua ettirmezse böyle kendini bilmezlerde cesaret alırlar.Böyle cahil,kendini bilmezler halkı CUMHURİYETE,ATA sına daha çok kenetlediklerinin farkında değiller.Ölümünden 85 yıl sonra,Cumhuriyet in 100.yılında milli bayramlarda ;Dünya da bile eşi benzeri olmayan yüzbinlerce,milyona aşkın halkı kabrini ziyaret ediyor,son nefesini verdiğ Dolmabahçe yi ziyaret ediyor,dualarını ediyor.Bu Millet ATA sını asla unutmaz.
Cemal - İfadesine bakın , senin savunmanı yazan avukat'ta senin kafada değildir inşallah. Pisliklerini nasıl topluycak diye ifadende bayağı uğraşmış. Tükürdğünü yalayan hainler çok var bu ülkede . Türkiye cumhuriyeti'ni sevmeyen, Atatürk 'ü sevmeyen hainleri bu ülkede istemiyoruz. Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde ezanlar, namazlar devam ediyor bu ülkede . Misakı milli sınırları kiliselerle , çan sesleri ile dolmadıysa korkak vahdettin sayesinde değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk , silah arkadaşları , şehitlerimiz , gazilerimiz sayesindedir. Geri zekalılar, örümcek yobaz beyinliler, sözde hain hoca efendiler bunları anlayamıyorsa , ya cahil beyinlerini eğitecekler, yada defolup amerikadaki hainin yanına gidecekler. Allah birdir . Ondan başka Tanrı yoktur. Dinimiz islam , resulumüz Hz. Muhammed dir . Ecdadımız Türk 'tür. Türkiye cumhuriyetine , vatanımıza, milletimize can kurbandır Ne mutlu Türküm diyene.
Burçak - Sizin gibi düşünenlerin olduğunu görüp,yazdığını okumak insanın gönlüne ferahlık veriyor. Tam bu kafalardan kurtulmak imkansız derken içim aydınlanıyor. Teşekkür ederim.
Türk - Afganistana gidin desek bir tane gönüllü çıkmaz, atalarımızın kurduğu cumhuriyete , şehit kanlarınla sulanmış her toprağına laf söylemek ne yaa.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.