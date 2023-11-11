CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ilk toplantısına parti genel merkezinde saat 12.00'de başladı.Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.
YENİ MYK BUGÜN BELLİ OLACAK
CHP'nin yeni yönetiminin gerçekleştireceği İlk PM toplantısının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da açıklanacak.Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapılacak. PM'nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor. Özel'in toplantının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklaması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.