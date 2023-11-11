AKP’de seçim heyecanı! İlk başvuruyu Talha Kös yaptı

Yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik başladı. AKP’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için başvurular 9 Kasım'dan 17 Kasım’a kadar sürecek. İzmit belediye başkanlığı aday adaylığı için ilk başvuruyu AKP’li Talha Kös yaptı. Kös, bugün saat 15.00'de İzmit İlçe Başkanlığında evraklarını teslim etti. Kös’e Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu Başkanı Murat Aydın, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, muhtarlar sevenleri eşlik etti.

“ TÜRKİYE NİR AFET ÜLKESİ”

Talha Kös ilçe başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ben İzmit'te doğmuş İzmit'te büyümüş, bu kentte anılarını biriktirmiş biriyim. Dedemin, Babamın mezarı burada, benim de mezarımın burada olacak. Türkiye bir afet ülkesi. Bu şehirde kayıp beş yıl adına kentsel dönüşümle ilgili yeni çıkmış yasaların bu kentte iyi işletilmesi adına hükümetimizin 2023 vizyonunu, AK Parti belediyecilik vizyonumuzla buluşturmak adına, bu kenti kısır tartışmalardan kurtarmak için AK Parti vizyonuna kavuşması için bu şerefli göreve İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığımın başvurusunu partime yapmış bulunuyorum.

“BU KENTİN YÜKÜ ÇOK AĞIR”

Bu kent bana geçmişte çok kritik görevler, kritik işleri emanet etti. Fırsat tanıdılar. Ben de elimden geldiği kadarıyla tüm şehrimize hizmet etmeye gayret ettim. Bugün eğer bir birikimim varsa bunu AK Parti çatısı altında yine değerlendirmek istiyorum. Bizim ortaya koyacağımız bir şeyler varsa bunun AK Parti çatısı altında bir kıymeti vardır. Bu kentin gerçekten yükü çok ağır. Bu kentte yılda üç beş kurdele keserek açılışlarını yaparak bu kentin problemlerini ortadan kaldırma şansımız yoktur. Bunun için bambaşka bir hizmet vizyonu İzmit'te farklı bir vizyonla hizmetleri koymamız lazım. Bunlar bunun adresinin de Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın topluma güvenliği, topluma sunduğu güvenle ortaya inanıyorum." dedi.

TEBRİK ETTİ

İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ise, “Kıymetli dostlar, sevgili basın mensupları 22 yıllık siyasi hareketimizde birçok seçim galibiyeti yaşamış ekip olarak partimize ilk önce Talha Bey kardeşimizle başlıyoruz. İnşallah daha da başvurular olacak. Bu teveccühü bu partimize olan inanç doğrultusunda daha yüksek seviyelere getireceğiz. Siyaset biliyorsunuz ki nasip işi. Özgüven gösterip ben de varım, ben de bu davanın içerisinde bir nefer olmaya hazırım diyen Talha Kardeşimi tebrik ediyor başvursun, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

TALHA KÖS KİMDİR?

6 Mart 1975 İzmit doğumlu. Ulugazi İlkokulu, İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Bölümü mezunu. Kocaeli’de SEKAPARK, Ankara’da Dikmen Vadisi olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde önemli projelere imza attı. 54.Hükümet Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan’a şehircilik alanında danışmanlık yaptı. Halen; Kentsel tasarım ve mimarlık alanında dünyanın en iyi uzmanlarının bir araya geldiği Uluslararası Kentsel Gelişim Zirvesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.