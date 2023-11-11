Özgür Özel'in A Takımı belli oldu: İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay'ın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu. Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler belirlendi. Kurultay sonrasında yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.

MYK 24 KİŞİYE ÇIKTI, GÖLGE KABİNE BELİRLENDİ

Halk TV'nin aktardığı bilgiye göre MYK 24 kişiye çıktı. Parti Meclisi toplantısında bir gölge kabinenin belirlendiği kulislere yansıdı. İddiaya göre bir Gölge Kabine belirlendi. Sisteme göre her bakanlıktan bir kişi sorumlu olacak ve ilgili bakanlıkları denetleyecek. Gölge Kabine İngiltere'de uygulanan bir sistem.

Gölge Kabine Koordinatörlüğü'ne de Selin Sayek Böke getirildi.

Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle:

Selin Sayek Böke: Genel Sekreter

Deniz Yavuz Yılmaz: Enerji Politikaları

Gökan Zeybek: Yerel Yönetimler

Özgür Karabat: Mali İşler

Deniz Yücel: Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları

İlhan Üzgel: Dış İlişkiler

Ensar Aytekin: Örgüt

Burhanettin Bulut: Medya İlişkileri

Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları

Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları

Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları

Erhan Erdem: Tarım Politikaları

Murat Bakan: İçişleri Politikaları

Volkan Demir: Ticaret Politikaları

Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları

Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları

Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları

Koza Yardımcı: Kültür Politikaları

Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları

Kaynak: cumhuriyet