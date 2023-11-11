Özgür Özel'in A Takımı belli oldu: İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay'ın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu. Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler belirlendi. Kurultay sonrasında yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.
MYK 24 KİŞİYE ÇIKTI, GÖLGE KABİNE BELİRLENDİ
Halk TV'nin aktardığı bilgiye göre MYK 24 kişiye çıktı. Parti Meclisi toplantısında bir gölge kabinenin belirlendiği kulislere yansıdı. İddiaya göre bir Gölge Kabine belirlendi. Sisteme göre her bakanlıktan bir kişi sorumlu olacak ve ilgili bakanlıkları denetleyecek. Gölge Kabine İngiltere'de uygulanan bir sistem.
Gölge Kabine Koordinatörlüğü'ne de Selin Sayek Böke getirildi.
Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle:
Selin Sayek Böke: Genel Sekreter
Deniz Yavuz Yılmaz: Enerji Politikaları
Gökan Zeybek: Yerel Yönetimler
Özgür Karabat: Mali İşler
Deniz Yücel: Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Ensar Aytekin: Örgüt
Burhanettin Bulut: Medya İlişkileri
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.