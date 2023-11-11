İzmit ilçesindeki AVM’de bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin eğlence mekanının ana girişinde hızla gelerek tabancayla 1 el ateş ettiği, içeriye gireceği sırada güvenlik personellerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldığı, bir diğer kişinin ise elinde tabancayla ana girişi geçip eğlence mekanının içine tabancayı doğrulttuğu anlar yer aldı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Asayiş Güncelleme:
İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
İzmit ilçesindeki AVM’de bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.