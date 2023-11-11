İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İzmit ilçesindeki AVM’de bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin eğlence mekanının ana girişinde hızla gelerek tabancayla 1 el ateş ettiği, içeriye gireceği sırada güvenlik personellerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldığı, bir diğer kişinin ise elinde tabancayla ana girişi geçip eğlence mekanının içine tabancayı doğrulttuğu anlar yer aldı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.