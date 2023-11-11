İzmit'in tanınan işletmecilerinden ve Merkezi Eğlence Yatırımcıları Derneği(MEYDER) üyesi Akgün Öztürk çağrıda bulundu. Filistin'de yapılan katliam ve soykırımın tüm dünyada duyulması ve barış için Vali Seddar Yavuz'a ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a seslenen Öztürk "Mutlu kent için yapılan çalışmaları destekliyorum. Filistin'de yaşanan drama dünyanın dikkat çekmek için Filistin davasına destek veren Pink Floyd kurucusu Roger Waters ve Yusuf İslam'ı şehrimize davet ederek katliamı durdurun, Gazze halkına destek olun çağrısında bulunsunlar. Dünyaya duyulması adına barıştan taraf olan bir konser yapabiliriz. Sadece dünyadan değil ülkemizde de siyonist İsraile karşı ses yükselten müzikyen enternasyonal festivallle bu organizasyon yapılabilir. Büyüklerimizden sadece biraz hayal etmelerini istiyorum. Ellerinde olanak olduğuna inanıyorum, klâsik protesto yöntemlerini aşalım. Tüm dünya insanlarını şehre getirecek önemli bir Filistin etkinliği olur."dedi
- Gündem
"Filistin'e destek için Roger Waters'ı Kocaeli'ye getirin"
İzmitli esnaf ve MEYDER üyesi Akgün Öztürk Filistin'de yapılan soykırım ile ilgili klasik protesto yönetimlerinin dışında bir çağrıda bulundu. Çağrısında Öztürk Roger Waters'ı kente getirme çağrısında bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.