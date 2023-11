Tavşantepe'ye cemevi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski binanın ihtiyacı karşılayamaması üzerine projelendirilerek yapılan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cemevi düzenlenen törenle açıldı. Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Başkanı Ali Ekber İncesu, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kocaeli’de 13 tane tam teşekküllü cemevi yapıldı"

Açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Başkanı Ali Ekber İncesu, "Tavşantepe mahallesinde 150 hane Alevi vatandaşımız yaşıyor. Uzun yıllar içerisinde cemevimizin her bölümünü parça parça yaptık ve örnek olduk. Bizden sonra Kocaeli’de 13 tane tam teşekküllü cemevi yapıldı. Bizim eski emektar cemevimiz hizmet anlamında yetersiz kaldı. 2015 yılında tam teşekküllü olmak üzere bütün hizmet alanlarını kapsayan cemevi yapma kararı aldık. Canla başla her konuda her yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Valimiz Seddar Yavuz’a bütün canlar adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Türkiye Cemevleri Genel Başkanı Ercan Geçmez ,"Bu cemevi sadece Alevilerin değil, İzmit’te yaşayan herkesindir” şeklinde konuştu.

"İnşallah burada kardeşlik sesinin yükseldiğini duyacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cemevinin yapımında valimiz ve STK'ların çok ciddi katkıları oldu. Yeni cemevlerinin yapılması için çalışıyoruz. Gebze’de arsa problemini çözdük inşallah inşaata başlayacağız. İnşallah burada kardeşlik sesinin yükseldiğini duyacağız. Sizleri seviyorum. Yaptığımız ne varsa az bile yapıyoruz. Sizlere değer" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Cemevinin yapılmasında çok emek sarf edildi. Valiliğimiz koordinasyonu belediyelerimizle cemevlerinin eksikleri konusunda çalışma yürütüyoruz. Bir kez daha sımsıkı kucaklaşmaya yol yürümeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 4 katlı cemevi binasının açılışı gerçekleşti.