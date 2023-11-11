Bu şekilde sakın alım satım yapmayın!

İrem Gül'ün haberine göre, Borsa İstanbul 100 Endeksi üzerine değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Borsa İstanbul, haftayı 7771 puanla kapatırken neredeyse yüzde 1'e varan bir değer kaybı yaşadı. Yüzde 50'lik alım için beklemeye devam ediyorum.

7000 puanın altına inmesi durumunda planlarımı gözden geçireceğim. Kasım ayında, borsa tarafında tatmin edici olmayan bir performans sergiliyoruz. Piyasa yatay bir seyir izliyor. Kasım ayı için öngörüm, 7000 puan ile 8000 puan arasında geniş bir bantta dalgalanma yaşanacağı yönündeydi ve bu durum devam ediyor" şeklinde konuştu.

Memiş'in değerlendirmesine göre, Dolar/TL kuru şu an 28.54 seviyesinde bulunuyor. Memiş, ""Dolar TL kuru 28.54 seviyesinde. Kasım ayında 28.50'yi yukarı yönlü kırınca hedef 29 lira seviyesi. Yılı 29.70'ten tamamlama gibi planımız vardı.

Bu tarafta da plan aynı şekilde devam ediyor. Euro dolar paritesinde 1.06 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ancak buraların orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir alım fırsatı vereceğini de söylüyoruz sık sık.

Bu hafta o beklentimiz de gerçekleşti. 1.050'ye kadar gerileyen bir euro dolar paritesi vardı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini görüyorum. Dolar mı euro mu bence yine euro" dedi.

Ons altınla ilgili değerlendirmeler yapan İslam Memiş, "2000 dolara kadar yükselen ons altın vardı. Ons altın 2000 üzerinde ataklar gerçekleştirse de uyardım. 2000 seviyesinin üzerinde ons altın satın almam.

1960, devamında 1930 dolara geri çekilsin, onsu takip etmeye devam ediyorum, o zaman bir karar veririm. 1960 dolarda yüzde 75 kişisel olarak alımımı yaptım.

Diğer yüzde 25 için 1930 doları bekliyordum. Teknik olarak beklediğimiz seviyeler de gerçekleşti. Peki 1930 dolar aşağısına sarkacak mı, pazartesi günü göreceğiz. Kırılırsa aşağıda 1918 dolar destek seviyesi var. Yukarıda ise 1960 dolar var" ifadelerini kullandı.

Memiş, şöyle devam etti:

"Gram altın TL fiyatında yine almam uyarılarım vardı. 2 haftadır, 2 cumadır 1873'e kadar yükseldi gram altın. 1830 devamında 1810 destek seviyeleri var.

Gram altın TL şu anda 1829 - 1830 lira aralığında. Yine 1820, devamında 1810 lirayı takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli. Çünkü dolar güçlü durduğu için onsa kıyasla gramın düşüşleri sınırlı.

Dolayısıyla gram altın yatırımcısı bu teknik geri çevirmeleri fırsata çevirebilir. Orta ve uzun vadeli bir plan varsa, altın almam gerekiyorsa bu geri çekilmeler artık, benim altın alma zamanım geldi diye bu tabloyu okutuyor. Yukarı yönlü hareketler sertleşebilir.

Bir ay önce 1668 liraydı. Fırsat vermeden yükseldi, 110 liralık bir artış oldu. Düşüşler kalıcı olmayacak. Artık benim altın alma vaktim yavaş yavaş geldi diye ekranı gözlemlememiz gerekiyor. Sakın ola ki 1776, 1780'li rakamları görüyorsunuz ya internette, telefonda falan sakın ola ki bu fiyatlara aldanmayın, öyle bir fiyat yok. Alım satım yapayım demeyin."

Kaynak: GÜNBOYU