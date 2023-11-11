Araç muayenesinde flaş gelişme!

Bakan Arslan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatıldığını çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayene ücretlerinin nakit ve peşin olarak alınmasının araç sahiplerini zaman zaman sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Bu ödemelerin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ücretin nakit ve peşin tahsil edilmesinin sebebi nedir? Ülke genelindeki kaç tane araç muayene istasyonu vardır?” diye sordu.

PARANIN YATIRILMASI GEREKİR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35’nci maddesi, “Yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerce bir ay içinde muayene ücreti olarak doğrudan elde edilen hasılat ile yetki devrettikleri alt işleticilerce muayene ücreti olarak elde edilen (katma değer vergisi hariç) hasılat tutarı toplamının; ilk üç yıl % 30’u, sonraki yedi yıl % 40’ı, daha sonraki on yıl % 50’si ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir ” hükmüne amir olup, araç muayene ücretlerinden tahsil edilen hazine payları, izlenen ayın yedinci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı hesaplarına işleticiler tarafından yatırılması gerekmektedir” dedi.

40 GÜN

Bakan Arslan, “Kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise, bankalar tarafından yaklaşık olarak 40 gün sonra işleticilere ödenmesi ve bankalarca bu tahsilatlardan komisyon alınması nedeniyle, araç muayene ücretleri peşin olarak tahsil edilmektedir” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Arslan açıklamasında “Öte yandan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatılmış olup, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Diğer taraftan, araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin olarak, Bakanlığımız, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve İşleticiler (TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.) arasında I. ve II. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetlerine İlişkin imtiyaz sözleşmeleri 15.07.2007 tarihinde imzalanmış olup, araçların periyodik muayeneleri, ülke genelinde kurulan ve işletilen 205 sabit, 76 seyyar, 14 seyyar istasyon ve 5 motosiklet olmak üzere toplam 300 araç muayene istasyonu ile yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ