BİR AVUÇ CEVİZİN YARARLARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Biz bu tür yazılarda her zaman şu hatırlatmayı yapıyoruz: sağlıklı ve doğal beslenmezseniz, yani bir taraftan şeker, trans yağ, işlenmiş gıda yerseniz diğer taraftan istediğiniz kadar ceviz yiyin bu yararları elde edemeyebilirsiniz.

Biz 12 yıl önce sağlıklı beslenmeye başladığımızda her gün 8 adet ceviz yiyorduk. Ekmeğin yerine sabah kahvaltılarına ceviz koymuştuk. Çok da yararını gördük.

Doğal beslenenler için ceviz gibi kavrulmamış badem ve fındığın da yararlarını unutmamak gerek. Şimdi bakalım günde bir avuç ceviz hangi sonuçları sağlamış.

“Önemli bir sonucu olan basit bir strateji: Indiana Üniversitesi araştırmacıları beslenmeye günde bir avuç ceviz eklenmesinin tüm yaş gruplarında sağlık açısından yararlı olduğunu gösterdiler.

Her yaştan 8.000 kişi üzerinde yapılan çalışma günde bir ons (1 ons = 28,35 g) ceviz yemenin sağlık açısından aşağıdaki yararları sağladığını gösteriyor:

1- Bütün yaş gruplarında beslenmenin kalitesi yükselmiş.

2- Lif alımının arttığı belirlenmiş.

3- Günlük potasyum alımı artmış.

4- Magnezyum ve folat eksikliği olan kişilerin sayısında azalma görülmüş.

5- Çalışmaya katılan kişilerin çinko ve bakır düzeylerinde yükselme görülmüş.

Sonuç olarak günlük beslenmeye bir avuç ceviz eklemek çok kolay ama sağlık açısından sonuçları önemli.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/977453

Araştırma kaynağı: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/258