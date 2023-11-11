Erdoğan’dan Riyad’da diplomatik temaslar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için Riyad’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın Mısır Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmeye dair de şu bilgiler paylaşıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki masum sivillere karşı İsrail’in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.”

Erdoğan ayrıca Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de bir araya gelerek Gazze'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.