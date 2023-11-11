Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı
Erdoğan, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da bulunduğu liderler ile "aile fotoğrafı" verdi.
"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başladı. İİT üyesi ülkelerin liderleri, İsrail'in 36 gündür on binlerce ton bomba kullanarak saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi için bugün Riyad'da olağanüstü toplantı düzenliyor.
ERDOĞAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR
İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde İslam ülkelerinin temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Zirve oturumunda hitapta bulunan Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ortak zirvede yer alıyor olması iki liderin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusunu gündeme getirdi.
SURİYE POLİTİKASINDA KESKİN VİRAJ
2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Esad yönetimi ile ipleri koparan AKP iktidarı son dönemde Suriye yönetimi ile diyalog adımlarını artırdı. Suriyeli muhalif gruplara destek veren, geçmişte "kardeşim" dediği Esad'ı "terörist" olarak niteleyen Erdoğan'ın diyalog çağrısı, Suriye politikası ile ilgili keskin bir dönüşe işaret ediyor.
Ankara-Şam hattında liderler düzeyinde diyalog olup olmayacağı uzun zamandır merak konusu iken Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye sıcak bakmadığını belirtmişti.
Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söyleyen Esad, Ankara'yı Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışmakla suçluyordu.
Esad, olası bir görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmelerde sık sık "Erdoğan’ın şartları altında" bir görüşme gerçekleşmeyeceğini vurguluyor.
Kaynak: BİRGÜN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.