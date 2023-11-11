- Asayiş

Yayalara çarpan otomobil 5 kişiyi hayattan kopardı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Yayalara çarpan otomobil 5 kişiyi hayattan kopardı mask

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
# sağlık, yeni, kaza

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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