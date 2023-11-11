Bu gıdalar hafızayı ve konsantrasyonu artırıyor

Tüketilen gıdalar beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Nörobilimcilere göre bazı gıdalar, hafıza ve konsantrasyon problemi çeken kişilere yardımcı olabilir.

Independet'te yer alan habere göre Kuzey Karolina Üniversitesi Psikoloji ve Nöroloji Bölümü'nden Doç. Carol Cheatham, "Beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı birçok besin var." dedi.

YABAN MERSİNİ

Cheatham'a göre vitamin, lif ve antioksidan deposu yaban mersinleri, beyin fonksiyonlarını da olumlu etkiliyor. Araştırmalarda, düzenli yaban mersini tüketenlerin yeni bilgiler edinirken daha az zamana ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Cheatham, bu besinlerin hafızayı güçlendirdiğini de ifade etti. Cheatham, günde 1 ila 1,5 su bardağı yaban mersini tüketilmesini öneriyor.

CEVİZ VE BADEM

Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler, genel protein, antioksidan ve vitamin kaynağı. Aynı zamanda ceviz, beyin fonksiyonunda önemli bir rol oynadığı bilinen omega-3 yağ asidi açısından zengin bir kuruyemiş.

Eğer konu hafızayı kuvvetlendirmekse Cheatem, özellikle ceviz ve bademin tüketilmesini tavsiye ediyor. Araştırmalar, günde yaklaşık 10,5 gram ceviz tüketmenin bilişsel performansı geliştirmek için yeterli olduğunu gösteriyor. Öte yandan ceviz özellikle genç yaşlarda görülen dikkat eksikliğine ve ilerleyen yaşlarda görülebilecek bilişsel gerilemeden korumaya da yardımcı olabilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden Rui Nouchi de ıspanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerdeki lutein adı verilen bileşiğin beyin fonksiyonlarını ve hafızayı etkilediğini söyledi. Lutein öte yandan fesleğen, maydanoz, lahana, brokoli, ıspanak, marul, kabak, Brüksel lahanası, karalahana, mısır, bezelye, kırmızı üzüm, kivi gibi besinlerde de var.

YAĞLI BALIKLAR

Uzmanlar yağlı balıkların genel olarak ceviz gibi beyin fonksiyonlarını desteklediği bilinen omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Çok sayıda çalışma, yağlı balık tüketiminin özellikle ileri yaşlarda demans gibi hafızayla ilişkili bilişsel gerileme riskini düşürdüğünü gösterdi. Yüksek yağ oranı bulunan somon, alabalık, sardalya, ringa balığı, uskumru ve ton balığı gibi balıklar omega-3 açısından zengin besinler arasında yer alıyor.

Kaynak: AKŞAM